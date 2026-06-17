Carlos Villarreal actualiza Atlas de Riesgo por lluvias en Monclova

Ante el pronóstico de nuevas lluvias para el fin de semana, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, informó que se actualizará el Atlas de Riesgo Municipal como parte de las acciones preventivas para proteger a la población.

El edil señaló que, en coordinación con Protección Civil del Estado, se mantiene un seguimiento constante del mapa de riesgos, con el objetivo de identificar zonas vulnerables y actuar de manera oportuna antes, durante y después de cualquier contingencia.

Destacó que las recientes lluvias registradas en la ciudad han sido atípicas, con niveles de precipitación que anteriormente solo se presentaban con fenómenos como tormentas tropicales o huracanes, lo que ha modificado el comportamiento de los escurrimientos pluviales.

Explicó que actualmente los mayores escurrimientos se han desplazado hacia el poniente de la ciudad, afectando zonas desde Castaños hasta Frontera, donde se han registrado los daños más considerables.

Asimismo, advirtió sobre riesgos detectados recientemente, como un deslave en una ladera del cerro en la zona centro, lo que refuerza la necesidad de actualizar el atlas para incluir nuevas áreas de riesgo.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en calles y arroyos, ya que esto obstruye el flujo del agua y agrava las inundaciones.

Finalmente, indicó que tras las lluvias continúan los trabajos de limpieza, bacheo y revisión de infraestructura, reiterando que la prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para reducir afectaciones.