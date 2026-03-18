Carlos Villarreal advierte sobre el aumento de gasolina en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, señaló que el aumento en los precios de la gasolina genera presión inflacionaria que impacta en hogares, industria y comercio.

Indicó que el combustible es un insumo indispensable en la vida diaria, por lo que su encarecimiento repercute en toda la cadena de servicios y productos.

Explicó que el incremento responde a factores internacionales, como conflictos que reducen la oferta del producto, mientras la demanda se mantiene, lo que eleva los precios.

Añadió que esta situación también afecta la operación del municipio, al incrementar los costos en áreas como servicios públicos y ejecución de obras.

Precisó que, ante este escenario, la administración municipal realiza ajustes en su planeación presupuestal para evitar afectaciones en la prestación de servicios.

Detalló que no se puede mantener una proyección de gasto fija en combustibles, por lo que se aplican medidas para optimizar recursos y enfrentar variaciones económicas.

El edil informó que, como respuesta, se puso en marcha un programa de canasta básica a bajo costo en coordinación con el DIF Monclova y Mejora Coahuila.

El programa inició en cuatro puntos: CEDIF Norte, CEDIF Sur, Casa Meced y DIF Monclova, además de jornadas itinerantes en colonias.

Entre los productos disponibles estarán huevo, aceite, frijol, arroz y harina, con la intención de ampliar la oferta conforme avance el programa.

Finalmente, destacó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la incertidumbre económica y proteger a las familias.