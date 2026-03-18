Andrés Ponce de León advierte sobre impacto de la IA en el empleo

SALTILLO, COAH.- Con el uso de Inteligencia Artificial en el sector empresarial, a futuro se prevé que se perderán 100 millones de empleos; sin embargo, se generarán alrededor de 170 millones de nuevos empleos, así lo señaló Andrés Ponce de León, Presidente del Comité de Inteligencia Artificial de COPARMEX Nacional y CEO de Entropía AI.

"A nivel laboral, se prevé una transformación acelerada. De acuerdo con estimaciones globales, cerca de 100 millones de empleos podrían desaparecer en los próximos cinco años debido a la automatización y digitalización, aunque paralelamente surgirían alrededor de 170 millones de nuevas posiciones vinculadas a habilidades tecnológicas, análisis de datos y gestión de sistemas inteligentes", detalló el especialista.

¿Qué desafíos plantea la IA para el empleo?

De igual manera, destacó que es necesario actualizarse y que las universidades comiencen prácticamente desde cero en sus planes de estudio para que las nuevas generaciones conozcan las herramientas digitales, y que de esta manera, puedan acceder a las bolsas que están relacionadas con el uso de la IA.

Ponce de León reiteró que la inteligencia artificial (IA) se perfila como una de las transformaciones científicas e industriales más importantes en la historia reciente, con un impacto directo en la forma en que operan las empresas y en la dinámica del mercado laboral. Añadió que especialistas coinciden en que su adopción no solo incrementará la productividad, sino que modificará profundamente la creación de valor y la generación de empleos en los próximos años.

"En el ámbito empresarial, la IA representa una oportunidad significativa para optimizar procesos, reducir costos y desarrollar nuevos modelos de negocio. Sin embargo, también implica retos importantes, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que enfrentan rezagos históricos en productividad y gestión. Esta condición ha frenado, en parte, la adopción de tecnologías avanzadas en diversas regiones del país", dijo.

¿Cómo se debe abordar la capacitación laboral?

Ante este panorama, el debate sobre la reforma laboral cobra relevancia, pues el experto señala que más que centrarse únicamente en la regulación, las políticas públicas deberán priorizar la flexibilidad y la capacitación constante de los trabajadores. Conceptos como "reskilling" y "upskilling", reentrenamiento y actualización de habilidades, serán clave para facilitar la transición hacia nuevas formas de empleo.

Uno de los principales desafíos radica en preparar a la fuerza laboral para estos cambios. La recomendación general apunta a fomentar el aprendizaje continuo, ya que el entorno laboral evoluciona rápidamente. "Hoy en día, más importante que lo que estudiaste es lo que estás aprendiendo", destacó el analista.

Asimismo, se subraya la necesidad de una participación activa del Estado para apoyar a quienes sean desplazados por la automatización, mediante programas de capacitación, reconversión laboral y generación de oportunidades en sectores emergentes.

Aunque aún existe un rezago en la adopción de inteligencia artificial en México, Ponce de León añadió que esta tecnología puede convertirse en un catalizador para mejorar la productividad del país. No obstante, su implementación requerirá superar barreras estructurales y fortalecer las capacidades tanto de empresas como de trabajadores.

Finalmente, insistió en que en este contexto, la inteligencia artificial no solo redefine el presente de las organizaciones, sino que también plantea un reto urgente para el diseño de políticas laborales que permitan aprovechar sus beneficios sin dejar atrás a la fuerza laboral.