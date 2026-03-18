Hombre sin vida encontrado en vagón de Consolidomex en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- La tarde de este miércoles, autoridades municipales y estatales se movilizaron tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un vagón, ubicado al exterior de la empresa Deacero.

El reporte se registró sobre el callejón de acceso al personal, donde fue localizada una vagoneta detenida. En su interior se encontraba un hombre que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad pertenece a la empresa Consolidomex. Tras el hallazgo, elementos de seguridad procedieron a cerrar el acceso y acordonar el área para impedir el paso de vehículos y peatones hacia la planta.

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, así como la identidad de la víctima. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.