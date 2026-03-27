Usan imagen del alcalde para estafar con boletos del Festival Vaquero; piden dinero vía enlaces en Facebook

Alertaron a la ciudadanía sobre un intento de fraude relacionado con la venta y supuesta entrega de boletos para el Festival Vaquero, luego de detectarse una cuenta falsa en redes sociales que utiliza la imagen del alcalde Carlos Villarreal Pérez.

De acuerdo con la información, el perfil apócrifo en Facebook solicita a los usuarios ingresar a un enlace y realizar depósitos de dinero con la promesa de obtener accesos al evento, que se celebra este fin de semana en la ciudad.

Fue el propio alcalde quien, a través de su página oficial, advirtió sobre esta situación y pidió a la población extremar precauciones ante posibles estafas digitales.

"Buenos días, les pido su ayuda a tener precaución y cuidarse de las estafas digitales. Lamentablemente detectamos una cuenta falsa no oficial que está pidiendo que ingreses a un link y/o algún tipo de depósito para ganar boletos para el Festival Vaquero", compartió.

Asimismo, el edil difundió una captura de pantalla del perfil fraudulento, con el objetivo de que la ciudadanía lo identifique, evite caer en engaños y contribuya reportándolo en la plataforma.

El Festival Vaquero arranca este viernes y concluirá el próximo domingo, por lo que se reiteró el llamado a quienes deseen asistir a informarse únicamente a través de medios y plataformas oficiales, a fin de evitar ser víctimas de fraude.