Se desploma avión Cessna en Ramos Arizpe; reportan dos lesionados

RAMOS ARIZPE, COAHUILA. – Un avión ligero tipo Cessna se desplomó la tarde de este sábado al interior de la empresa Matcor Matsu, ubicada sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, muy cerca del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la caída de la aeronave se movilizaron de inmediato elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender a los tripulantes.

Las autoridades informaron que Armando López y su esposa resultaron lesionados, por lo que recibieron atención médica en el lugar. Hasta el momento no se ha dado a conocer la gravedad de las heridas.

Acciones de la autoridad

La zona fue acordonada mientras se realizan las labores de auxilio y las investigaciones correspondientes para determinar las causas del desplome del avión ligero.