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Coahuila

Carlos Villarreal impulsa la Feria de Útiles Escolares 2026 en Monclova

Carlos Villarreal destaca la importancia de apoyar a las familias y fortalecer el comercio local en Monclova.

Por Staff / La Voz - 05 agosto, 2026 - 08:18 p.m.
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      Con el propósito de apoyar la economía de las familias ante el próximo regreso a clases, el alcalde Carlos Villarreal anunció la segunda edición de la Feria de Útiles Escolares 2026, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de agosto, donde comercios locales ofrecerán descuentos y promociones en artículos indispensables para el nuevo ciclo escolar.

      Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para acercar apoyos directos a las familias y, al mismo tiempo, fortalecer el comercio local. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, se impulsan acciones que generan beneficios para la ciudadanía y contribuyen al desarrollo económico de Monclova.

      En esta edición participarán establecimientos dedicados a la venta de uniformes, útiles escolares, mochilas, tenis, zapatos, lentes, libros, etiquetas y otros artículos relacionados con el regreso a clases, ofreciendo a las familias una amplia variedad de opciones en un solo lugar y a precios competitivos.

      El alcalde Carlos Villarreal destacó que esta feria busca facilitar la preparación del nuevo ciclo escolar y respaldar tanto a las familias como a los negocios locales. "Queremos que el regreso a clases represente un menor esfuerzo para la economía familiar y, al mismo tiempo, fortalecer a los comercios de nuestra ciudad. Cuando trabajamos en equipo, logramos que los beneficios lleguen directamente a la gente", señaló.

      Hasta el momento se han registrado más de 20 comercios participantes y la convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 8 de agosto para los establecimientos interesados en sumarse a esta iniciativa.

      El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano del Gobierno del Estado, el sector comercial y la sociedad para impulsar acciones que fortalezcan la economía local y brinden mayores oportunidades a las familias monclovenses.

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