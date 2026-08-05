Inconformidades de ex trabajadores de AHMSA sobre laudos laborales

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) analizan presentar inconformidades contra los listados de créditos laborales y exigir que se respeten los montos establecidos en los laudos obtenidos a su favor ante autoridades laborales.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa de los ex trabajadores de AHMSA, informó que hasta el momento no han presentado impugnaciones, pero cuentan con plazo hasta el próximo 28 de agosto para hacerlo.

Explicó que los representantes laborales viajarán a la Ciudad de México para reunirse con los asesores asignados y definir la estrategia jurídica que seguirán, ya sea mediante observaciones, solicitudes o un recurso formal contra las listas publicadas. "Vamos a platicarlo y ver cuál sería la forma más correcta de hacer llegar esa inconformidad", señaló.

Torres Ávalos indicó que los trabajadores mantienen abierta la revisión de los listados para verificar que todos aparezcan registrados y con los montos correspondientes. Señaló que, hasta ahora, no tienen conocimiento de algún caso de un trabajador que haya quedado fuera de las listas, pero pidió a los obreros revisar la información antes de que concluya el plazo establecido.

Respecto a las demandas laborales que anteriormente fueron resueltas a favor de los trabajadores, explicó que los laudos obtenidos fueron incorporados al concurso mercantil de AHMSA y actualmente se encuentran bajo revisión del juzgado y del síndico. "Lo que se nos dice es que se nos va a pagar de acuerdo a la ley de quiebra y el resto se va a ir al artículo 221, pero nosotros vamos a pelear y exigir que se nos pague la totalidad del laudo que tenemos decretado por parte de un juez federal de trabajo", afirmó.

El dirigente laboral señaló que cuenta con un laudo por alrededor de 2 millones de pesos y que su objetivo es que los resolutivos judiciales sean reconocidos y cubiertos en su totalidad. Torres Ávalos estimó que cerca de mil trabajadores pudieron haber presentado demandas laborales contra AHMSA, aunque precisó que no existe una cifra definitiva, debido a que algunos empleados pudieron haber iniciado procesos por otras vías.