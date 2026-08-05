Industria manufacturera busca fortalecer su presencia en Monclova

La industria manufacturera de exportación busca fortalecer su presencia en la región Centro mediante una mayor integración con empresas de Monclova, a fin de enfrentar con mejores condiciones la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y los cambios en el comercio internacional.

Con ese objetivo, representantes de INDEX Nuevo León sostuvieron este miércoles un encuentro con empresarios locales, en el diálogo 'Acero, T-MEC y competitividad: los retos que definirán el 2026', organizado en coordinación con Grupo Industrial Monclova y Alianza Logística.

La directora de INDEX Nuevo León, Zelina Fernández, mencionó que existe un creciente interés de la industria en Monclova por establecer sinergias con el organismo para recibir acompañamiento en materia de comercio exterior.

Explicó que INDEX representa a la industria manufacturera de exportación y actualmente agrupa empresas de Nuevo León, así como del sureste de Coahuila, principalmente de Ramos Arizpe y Saltillo, por lo que ahora busca ampliar esa vinculación hacia la región Centro.

Indicó que la asociación brinda apoyo a las empresas para agilizar trámites relacionados con permisos, regulaciones y cumplimiento normativo, además de participar en las mesas de trabajo con la Secretaría de Economía, SAT y autoridades aduaneras.

Afirmó que la revisión del T-MEC, los aranceles y las nuevas disposiciones en materia de comercio exterior representan retos que obligan a las empresas a fortalecer su planeación financiera y operativa.

Sin embargo, el contexto también genera oportunidades para elevar la competitividad con la automatización de procesos, la incorporación de tecnología, la especialización del talento y el fortalecimiento de la proveeduría nacional.

'Más que un panorama complejo, son oportunidades para mejorar procesos y seguir siendo competitivos'.

Añadió que la industria manufacturera cuenta con capacidad de adaptación ante escenarios adversos, por lo que confía que podrá responder de manera favorable a desafíos derivados de la actualización del tratado comercial.