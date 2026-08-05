Anuncian Fiestas Grandes de Sabinas 2026: Feriexpo y Gran Cabalgata

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila formó parte de la presentación oficial de las Fiestas Grandes de Sabinas 2026, que incluye Feriexpo y la Gran Cabalgata en su Edición Número 37 además de los tradicionales juzgamientos ganaderos, eventos que se desarrollarán durante el mes de septiembre.

El anuncio se realizó mediante una rueda de prensa encabezada por autoridades municipales y la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local.

En el acto se dieron a conocer las principales actividades que formarán parte de la celebración de Feriexpo del 11 al 20 de septiembre.

El presidente del Comité, Enrique Cuervo, informó que la organización de la feria se preparó durante varios meses, con especial énfasis en las medidas de seguridad para garantizar un ambiente completamente familiar.

Además, se dio a conocer que, el costo de acceso será de 60 pesos para adultos y 20 pesos para niños, mientras que los menores con una estatura inferior a 1.20 metros tendrán entrada gratuita.

La cartelera artística estará integrada por Los Hermanos Barrón el 11 de septiembre; Banda Tierra Sagrada, el 12; Sonido Mazter, el 13; Los Invasores de Nuevo León, el 14; Mister Chivo, el 15; Leandro Ríos "El Penco", el 16; Marca Registrada y La Firma, el 17; María José, el 18; La Casetera, el 19, y La Tropa Estrella, el 20 de septiembre.

En materia ecuestre, el presidente del Patronato de la Gran Cabalgata, Julio Aguirre, destacó que el bienestar animal será una prioridad durante la edición 37 del recorrido.

Explicó que la salida desde el Rancho San José se organizará desde el interior del predio para facilitar la logística de plataformas y remolques, además de instalar puntos de hidratación para los caballos a lo largo del trayecto.

Por su parte, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Sabinas, Ernesto Alonso Ramos Boone, confirmó la realización de los juzgamientos de Becerro Gordo, Castrado, Borrego Gordo y Cuarto de Milla, actividades que, afirmó, generarán una importante derrama económica para la región.

En la presentación también participaron la subsecretaria de Turismo, Martha Moncada; la directora de Fomento Económico y Turismo, Ana Sofía Iribarren Gómez; el presidente de la OCV Carbonífera, Javier Ruiz Izaguirre; el presidente de CANACO Servytur Sabinas, Guillermo Lazarín, y Hortensia Reyna, propietaria del Rancho San José.