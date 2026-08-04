Alistan feria de útiles del 13 al 14 de agosto

Con descuentos en útiles escolares, uniformes y otros productos necesarios para el regreso a clases, el Ayuntamiento de Monclova realizará la Feria de Útiles Escolares los días 13 y 14 de agosto, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El objetivo es acercar a las familias opciones para surtir los materiales escolares a precios accesibles y contribuir al ahorro previo al arranque del ciclo escolar, proyectado para el último día de agosto.

Villarreal Pérez señaló que la feria se realizará 15 días antes del inicio de clases, como ocurrió el año pasado, y que se espera la participación de alrededor de 20 establecimientos, aunque podrían sumarse algunos más. "Se busca que se tenga una satisfacción de las necesidades que nos piden las familias", explicó el Alcalde, al señalar que la oferta contempla desde uniformes y útiles escolares hasta productos utilizados en el día a día, de acuerdo con las necesidades de los paquetes escolares de cada nivel educativo.

Precisó que los descuentos serán definidos directamente por cada negocio, por lo que no existe un porcentaje general establecido. El Ayuntamiento no cobrará a los establecimientos por el espacio dentro de la feria y cada negocio determinará las promociones que ofrecerá, de acuerdo con sus productos.

El Alcalde indicó que a mediados de esta semana se realizará una reunión previa con los participantes y se espera que hacia el fin de semana los negocios comiencen a publicar en sus redes sociales los descuentos y productos que ofrecerán. El Municipio también compartirá esa información para que las familias conozcan las promociones y puedan comparar precios entre los establecimientos antes de realizar sus compras.

Villarreal Pérez destacó que la estrategia busca beneficiar tanto a las familias como a los comercios, al generar condiciones para que los consumidores comparen opciones y decidan dónde realizar sus compras. Agregó que, debido al éxito de la edición anterior, algunos de los negocios participantes y otros nuevos llevarán posteriormente esta dinámica a otros municipios de la Región Centro, cuyos detalles serán anunciados más adelante.