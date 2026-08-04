Monclova sede del Rally Coahuila 1000

El alcalde Carlos Villarreal encabezó, junto con la secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua, la presentación oficial del Rally Coahuila 1000 edición 2026, que se realizará del 13 al 15 de agosto. Organizado por CANACO Torreón, el evento concluirá por segundo año consecutivo en Monclova, consolidando al municipio como sede de competencias de impacto nacional. En la presentación también participó el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles.

La realización de este evento forma parte de la estrategia que impulsa el gobernador Manolo Jiménez, en equipo con los municipios, para fortalecer el turismo y la promoción de Coahuila. En ese esfuerzo conjunto, Monclova continúa posicionándose como un destino capaz de recibir eventos que generan actividad económica y proyectan las fortalezas de la región.

Durante la presentación se informó que en esta edición participarán más de 400 pilotos en las modalidades de competencia y ruta turística, consolidando al Rally Coahuila 1000 como uno de los eventos de automovilismo más importantes del país. Las inscripciones permanecen abiertas a través del sitio oficial del evento.

Carlos Villarreal destacó que recibir nuevamente la meta del rally confirma la confianza en Monclova para albergar eventos de gran nivel. "Nos da mucho gusto que, por segundo año consecutivo, Monclova sea la meta de esta gran competencia. Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y a la coordinación entre las corporaciones de seguridad, ofreceremos a participantes y visitantes un evento organizado, seguro y a la altura de esta importante competencia", señaló.

Con este importante anuncio, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, los organismos empresariales y los organizadores para impulsar eventos que fortalezcan el turismo, generen derrama económica y continúen posicionando a Monclova como un referente para la realización de eventos deportivos y de gran proyección nacional.