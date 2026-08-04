¡Calorón! apagan el aire en IMSS

La suspensión del sistema de aire acondicionado de la Clínica 7 del Seguro Social, que originó quejas por las altas temperaturas, obedeció a trabajos de mantenimiento y no a fallas en los equipos de climatización recientemente instalados.

Lo anterior lo indicó el presidente de la CMIC y Consejero del IMSS Humberto Prado, quien después de las quejas presentadas por derechohabientes y difundidas a través de las redes sociales, acudió para investigar las causas de las fallas que afectaron diferentes áreas del hospital.

Mencionó que los equipos manejadores de aire acondicionado ubicados en los pisos de hospitalización habían perdido eficiencia debido a la acumulación de suciedad, ya que en seis meses no habían recibido mantenimiento. "Los equipos ya estaban perdiendo eficiencia porque estaban muy sucios, ya tenían seis meses sin darles mantenimiento, porque no querían pararlos, pero era necesario pararlos para empezar con la limpieza".

Aclaró que los equipos recientemente instalados continúan operando con normalidad, pero requieren mantenimiento para operar de manera eficiente, pero para ello requieren apagarlos en lo que se realizan los trabajos.

Explicó que la acumulación de polvo en los filtros y serpentines reduce gradualmente el rendimiento del sistema y, de no atenderse, dificulta aún más las labores de limpieza. "Si se dejan más tiempo, la tierra termina convirtiéndose en lodo y termina bloqueando los serpentines, lo que hace más complicado el mantenimiento y disminuye todavía más la eficiencia".

Indicó que el hospital evaluó distintos horarios para realizar las labores, pero descartó que existiera un momento ideal debido a que el servicio de hospitalización permanece activo las 24 horas. "Sabemos que es un funcionamiento constante 24 horas, los 7 días de la semana, porque siempre hay pacientes, y a la hora que se detengan los equipos va a haber molestias, pero era necesario hacerlo para conservar el sistema en condiciones óptimas".

El mantenimiento se realiza de manera escalonada para evitar suspender completamente la climatización de un piso.