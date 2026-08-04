Niegan feminicidio; mujer se inmoló

La Fiscalía General del Estado informó que, hasta el momento, no existen datos de prueba que indiquen la participación de una tercera persona en la muerte de la mujer localizada al interior de una camioneta calcinada sobre la carretera estatal 24, por lo que las investigaciones continúan con el desahogo de diversas pruebas periciales.

El caso corresponde al hallazgo de un cuerpo que preliminarmente sería el de Sara Estela, de 65 años, quien, de acuerdo con sus familiares, salió de su domicilio en la colonia Ciudad Deportiva sin informar hacia dónde se dirigía. Sus allegados también señalaron que durante los últimos meses presuntamente había manifestado su intención de quitarse la vida.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que la dependencia realiza una investigación exhaustiva y confirmó el aseguramiento de un recado presuntamente elaborado antes del fallecimiento. Explicó que dicho documento será sometido a periciales grafoscópicas para determinar si la escritura corresponde a la persona fallecida.

Asimismo, precisó que la identidad del cuerpo aún no ha sido confirmada de manera oficial debido al estado en que fue localizado, por lo que será necesario realizar pruebas de ADN para establecer plenamente su identidad.

Como parte de la investigación, la Fiscalía obtuvo videos que muestran el recorrido de la mujer desde que salió de su domicilio hasta el lugar donde fue localizado el vehículo incendiado. De acuerdo con el funcionario, en las imágenes no se observa que haya estado acompañada y, en una de ellas, se aprecia que coloca un paquete en la camioneta antes de partir.

Sobre el origen del incendio, Lazo Chapa señaló que aún están pendientes los resultados de los estudios químicos especializados que permitirán determinar qué provocó el siniestro. El delegado recordó que, por protocolo, toda muerte violenta de una mujer se investiga inicialmente como feminicidio; sin embargo, conforme avanzan las diligencias se confirman o descartan líneas de investigación.

"Con los datos de prueba que tenemos integrados en la carpeta de investigación, hasta el momento no existe ningún indicio de que los hechos hayan sido provocados por una tercera persona", afirmó. Añadió que la Fiscalía continuará con las diligencias periciales antes de emitir una conclusión sobre las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.