Triple homicidio en Saltillo FGE busca al tirador

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila desplegó un operativo estatal, con apoyo de corporaciones federales y autoridades de Estados Unidos, para localizar al probable responsable de un ataque armado que dejó tres personas asesinadas y una mujer gravemente herida en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el caso estaría relacionado con un conflicto familiar y la presunta sustracción de un adolescente.

El ataque ocurrió la noche del martes en un domicilio ubicado sobre la calle José Espinosa, donde dos mujeres y un hombre murieron tras ser agredidos con arma de fuego.

Una cuarta víctima, una mujer, fue atendida por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladada de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía, el probable agresor es un ciudadano estadounidense que llegó al domicilio a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado gris con la intención de llevarse a su hijo, de 3 años.

Las autoridades indicaron que, al no conseguir que la familia entregara al adolescente, el hombre presuntamente disparó contra las personas que se encontraban en el inmueble.

La Fiscalía informó además que el sospechoso contaba con una orden de restricción que le prohibía acercarse tanto a su expareja como al menor, antecedente que ya era del conocimiento de las autoridades.

El operativo tiene como objetivo localizar al adolescente y detener al probable responsable. En las acciones participan elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, así como efectivos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

Como parte de la estrategia de búsqueda, también se notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para evitar que el sospechoso cruce hacia Texas antes de ser localizado.

Tras escuchar múltiples detonaciones, vecinos del sector salieron de sus viviendas mientras patrullas y unidades de emergencia arribaban al lugar.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, localizar al adolescente y cumplimentar la detención del hombre identificado como probable responsable del triple homicidio. La dependencia informó que dará a conocer información oficial conforme avance la investigación y el operativo de búsqueda.