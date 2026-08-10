Sergio Kobel Romanía convoca a marcha por el río Sabinas en Coahuila

SABINAS, Coah. - La defensa del río Sabinas no tiene fines políticos, afirmó el exalcalde del municipio de Juárez, Coahuila, Sergio Kobel Romanía, quien llamó a más ciudadanos a sumarse a esta causa.

El ciudadano señaló que el objetivo es lograr que cese la contaminación de los mantos acuíferos de la Región Carbonífera y preservar los recursos naturales de la zona.

Kobel Romanía arribó a esta ciudad acompañado de otros activistas, tras ser convocado por las autoridades municipales a una reunión donde dijo se plantearon algunas situaciones; indicó que la defensa del río Sabinas busca generar una mayor participación ciudadana para exigir acciones encaminadas a detener la contaminación.

Asimismo, informó que entre el jueves y viernes por la tarde de esta semana se contempla realizar una marcha en la ciudad de Sabinas, haciendo eco para que sus voces sean escuchadas.

Explicó que la movilización tendrá como principal exigencia el cese de la contaminación del manantial, por lo que reiteró el llamado a la población a participar.

El exalcalde insistió en que el movimiento no busca politizar el tema, sino sumar a más personas a la defensa del río Sabinas y de los mantos acuíferos que aún se tienen.