Fallece hombre de 30 años en Monclova: sospecha de dengue hemorrágico

La Secretaría de Salud revisará el fallecimiento de un hombre de 30 años, que se suscitó la semana pasada en Monclova, ante la sospecha de que pudiera tratarse de un caso de dengue hemorrágico que, de confirmarse, sería el primer caso registrado durante este año en la región Centro.

El hombre, vecino de la colonia Estancias, permaneció hospitalizado en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió atención médica por complicaciones en su estado de salud.

La sospecha de dengue hemorrágico surgió por la disminución de plaquetas que presentó durante su enfermedad; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el deceso haya sido provocado por este padecimiento. La Jurisdicción Sanitaria 04 analizará el caso y solicitará al Seguro Social la información sobre la atención médica que se proporcionó al paciente, con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

El deceso generó consternación entre familiares y vecinos de la colonia Estancias, quienes este fin de semana despidieron al hombre en el panteón Sagrado Corazón.

El fallecido también fue recordado por su participación, años atrás, como integrante del Pentatlón, actividad por la que recibió múltiples muestras de cariño durante su despedida. Hasta contar con la información clínica y el análisis correspondiente, las autoridades sanitarias mantienen el caso como una sospecha y no como un fallecimiento confirmado por dengue hemorrágico.