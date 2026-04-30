Joven motociclista sufre percance en libramiento del Ejido La Cuchilla

MÚZQUIZ, COAH.- Un percance vial se registró esta tarde en el libramiento del Ejido La Cuchilla, donde un joven de 20 años resultó lesionado tras derrapar en su motocicleta al perder el control durante las precipitaciones pluviales.

Este hecho movilizó a los cuerpos de emergencia locales para brindar ayuda prehospitalaria al joven.

El afectado, identificado como José Ernesto y domiciliado en la calle José María Morelos con Emiliano Zapata del ejido La Cuchilla, circulaba por la vía mencionada cuando perdió el control de su unidad, provocando la caída y el percance.

Socorristas del cuerpo de bomberos brindaron atención inmediata al joven. Tras la revisión médica preliminar, se informó que presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo, sin lesiones graves.

El incidente generó expectación entre automovilistas que transitaban por la zona, quienes observaron las labores de auxilio y el traslado del lesionado para su valoración médica al IMSS de Palaú.

Se destacó la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia, quienes atendieron de manera oportuna al joven motociclista, evitando consecuencias mayores.