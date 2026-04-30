Ricardo Martínez Loyola capacita a personal de salud en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la atención integral y sensible a sectores vulnerables, personal de la Secretaría de Salud participó en una capacitación impartida por Ricardo Martínez Loyola, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Coahuila, lo anterior, en las instalaciones de Centro Cultural "Lily y Edilberto Montemayor Seguy".

Durante la jornada se presentó el Programa Integral para Mejorar la Calidad de Vida de las Familias de Personas Desaparecidas en Coahuila, una estrategia diseñada para brindar acompañamiento, atención especializada y herramientas que contribuyan al bienestar físico, emocional y social de quienes enfrentan esta difícil realidad.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, destacó la importancia de este tipo de encuentros, al señalar que permiten reforzar la preparación del personal de salud y consolidar una atención más humana y oportuna para la población.

Asimismo, subrayó la estrecha coordinación que mantiene la Secretaría de Salud de Coahuila con distintas dependencias e instituciones, con el propósito de garantizar respuestas integrales en diversas materias relacionadas con la salud y la atención a víctimas.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, de impulsar políticas públicas basadas en la colaboración interinstitucional, priorizando la atención a las familias coahuilenses y fortaleciendo mecanismos que promuevan su bienestar y acceso a servicios de calidad.