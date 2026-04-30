Laura Jiménez anuncia construcción de Unidad Deportiva en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.– Con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y brindar espacios dignos para la convivencia, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, anunció el arranque próximo de la construcción de una nueva Unidad Deportiva en Minas de Barroterán.

El anuncio se llevó a cabo con la presencia de síndicos y regidores del Ayuntamiento, destacando la participación de la regidora Maricela García Méndez, así como del coordinador Rogelio Obregón, y la coordinadora de la localidad, María de la Luz Cruz, además de directores y personal de la administración municipal.

Este proyecto contempla la rehabilitación de servicios básicos y la creación de áreas deportivas, recreativas y acuáticas infantiles, pensadas para fomentar la activación física, la convivencia familiar y el sano desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que esta obra responde al compromiso de su administración de mejorar la calidad de vida de las comunidades. "Muy pronto iniciaremos la construcción de una nueva Unidad Deportiva aquí en Minas de Barroterán, un espacio pensado para todas las familias, donde nuestras niñas y niños puedan crecer en un entorno digno y seguro", expresó.

Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentran la instalación de luminarias, bancas y áreas de descanso, la construcción de cerco perimetral, la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, la creación de espacios para ejercitarse y la mejora de los andadores existentes.

Asimismo, el proyecto contempla zonas acuáticas infantiles, brindando nuevas opciones de recreación para las familias de la comunidad.

La presidenta municipal subrayó que invertir en infraestructura social es clave para construir comunidades más fuertes y unidas. "Seguimos trabajando todos los días para llevar obras que realmente hagan la diferencia. Cuando hay voluntad y amor por nuestra gente, los resultados se ven", puntualizó.

Con esta obra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que generen bienestar y desarrollo en todos los sectores de Múzquiz.