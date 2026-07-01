Carlos Villarreal anuncia nuevas preparatorias en Monclova

Las colonias; La Ribera, Colinas de Santiago y Ampliación Miguel Hidalgo fueron definidas como las sedes proyectadas para la construcción de nuevas preparatorias federales Margarita Maza de Juárez, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil explicó que los planteles forman parte de las gestiones realizadas junto con el gobernador Manolo Jiménez para ampliar la oferta educativa de nivel medio superior en Monclova y acercar nuevas oportunidades académicas a las familias de distintos sectores de la ciudad.

Villarreal señaló que el Municipio espera la autorización oficial de los proyectos y adelantó que una de las preparatorias podría recibir el visto bueno en los próximos días. "Esperemos que mañana lo terminen de autorizar para que aquí, muy cerca, haya una de esas preparatorias que venga a complementar el sistema educativo que existe en la región", expresó.

Indicó que las tres sedes propuestas se ubican en La Ribera, Colinas de Santiago y Ampliación Miguel Hidalgo, esta última en un área donde hace algunos meses fue entregada una cancha deportiva.

El alcalde agregó que el proyecto también contempla mejorar el entorno urbano de los sectores beneficiados mediante la construcción de espacios de convivencia y el aprovechamiento de predios actualmente subutilizados. "La idea es darle más vida a estos sectores y complementar la educación de nuestras niñas y niños, para brindarles mejores herramientas y oportunidades", señaló.

Finalmente, destacó que la instalación de estos planteles es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para fortalecer el desarrollo educativo y social de Monclova.