Monclova: Trabajadores de AHMSA defienden equipos de proveedores

Empresas proveedoras de Altos Hornos de México (AHMSA) siguen insistiendo en sacar sus equipos de la empresa; sin embargo, los trabajadores reiteraron que impedirán cualquier extracción hasta que concluya el proceso de venta.

El presidente del Grupo de Defensa Laboral Julián Torres Ávalos dijo que recientemente sostuvieron una reunión en la Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México, donde los representantes de distintas compañías solicitaron apoyo para recuperar los bienes que se encuentran al interior de la planta.

Empresas como Montacargas Bravo y Dell, esta última propietaria de equipo de cómputo instalado en AHMSA, en el caso de la empresa Dell se estableció un compromiso para no retirar sus bienes hasta que se concrete la venta de la siderúrgica. "Quedamos con ellos de que se iban a esperar, que no le iban a mover y ellos hicieron un compromiso de esperar hasta que se venda la empresa para no inquietar el ambiente entre los trabajadores".

Respecto a Montacargas Bravo, se hizo la misma propuesta para que pospusiera el retiro de los equipos hasta que se resuelva la situación de la empresa, sin embargo, los representantes de Montacargas Bravo no asumieron un compromiso inmediato y únicamente manifestaron que consultaría la decisión con sus directivos.

Julián Torres precisó que, a pesar de la insistencia de algunas compañías, hasta el momento no ha salido ningún equipo de las instalaciones de AHMSA. Señaló que los trabajadores no pretenden impedir que los propietarios recuperen sus bienes de manera definitiva, sino evitar movimientos mientras continúa el proceso de venta de la empresa, con el fin de preservar la estabilidad y evitar conflictos.