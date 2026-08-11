Monclova tendrá nueva planta tratadora de agua: Carlos Villarreal lo confirma

El alcalde Carlos Villarreal informó que se proyecta construir una nueva planta tratadora de agua para el norte de Monclova, como parte de la planeación de infraestructura para atender las necesidades futuras de la ciudad.

Explicó que el proyecto contempla analizar la viabilidad técnica para conectar la infraestructura con distintos sectores y atender también las necesidades del área del libramiento hacia Frontera.

Villarreal señaló que antes de definir el proyecto se deberá evaluar su viabilidad con especialistas y en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Indicó que la infraestructura hidráulica forma parte de los factores que se consideran para el crecimiento de Monclova y la llegada de nuevas inversiones, junto con la suficiencia energética, de gas y la disponibilidad de mano de obra.

El alcalde agregó que el proyecto deberá contemplar no solo la construcción de la planta, sino también la conectividad necesaria para llevar el agua hacia las zonas donde pueda ser aprovechada.