Carlos Villarreal apoya a delegación Monclova para Juegos Estatales

Monclova, Coah.- Reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal y del DIF Monclova con la inclusión, la participación activa y el desarrollo de las personas adultas mayores, el alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, reconocieron a las y los integrantes de la delegación que representará a Monclova en los Juegos Estatales del Adulto Mayor 2026. Estas actividades se llevarán a cabo los días 17 y 18 de junio en la ciudad de Torreón.

La delegación monclovense cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como del DIF Coahuila, que suman esfuerzos para promover la activación física, la convivencia, la expresión cultural y el reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las personas adultas mayores en la sociedad.

La delegación está integrada por 155 participantes, entre atletas, exponentes culturales, entrenadores y responsables de equipo, quienes competirán en disciplinas como cachibol, basquetbol, atletismo, ajedrez y natación, además de participar en expresiones artísticas como danza folclórica, danza prehispánica, coro, rondalla, baile de salón y canto.

Como parte de las actividades previas a la competencia, las y los integrantes de la delegación recibieron una bendición especial durante una misa celebrada en la parroquia de Santiago Apóstol, donde se reconoció el esfuerzo, la constancia y la preparación que han dedicado para llegar a esta etapa.

El alcalde Carlos Villarreal felicitó a las y los participantes y les deseó éxito en esta experiencia. "Ustedes son ejemplo de perseverancia, disciplina y entusiasmo. Nos sentimos muy orgullosos de que representen a Monclova en esta competencia estatal y estamos seguros de que pondrán muy en alto el nombre de nuestra ciudad", expresó.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el DIF Coahuila y las instituciones que impulsan el desarrollo de las personas adultas mayores, promoviendo espacios que fortalezcan su participación, integración y calidad de vida.