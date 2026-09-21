Fortalecen acciones para garantizar agua

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - Con el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas para garantizar el suministro de agua potable en la Región Carbonífera, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezados por el ingeniero José Ramón Bruno Moreno, acompañado por el alcalde de Sabinas, Chano Díaz, y el gerente general de SIMARC, Carlos García Vega.

El encuentro se realizó con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación que permitan prevenir situaciones como la registrada el pasado fin de semana, cuando problemas en las líneas de conducción de energía eléctrica afectaron el suministro de la línea general de agua potable de la Región Carbonífera.

Durante la reunión se acordó fortalecer la coordinación técnica y operativa entre CFE y SIMARC, así como realizar recorridos de vigilancia y supervisión en la infraestructura eléctrica relacionada con la operación de los pozos, con el propósito de detectar oportunamente posibles riesgos y mejorar los tiempos de respuesta.

En la reunión participaron también responsables de las áreas de Planeación, Grandes Clientes y Distribución de CFE, quienes establecieron comunicación directa con las autoridades y el organismo operador.

Como parte de las acciones para fortalecer las fuentes de abastecimiento de agua potable en Sabinas, autoridades supervisaron también los avances en la perforación del Pozo Flores Magón 3, que una vez concluido contribuirá al suministro de las colonias Flores Magón, Centro, Coahuila, Centenario, Reynera del Valle y Sarabia.

Este pozo forma parte de un proyecto de tres nuevas perforaciones en el municipio. Actualmente se realizan trabajos de manera simultánea en el sector de Flores Magón y El Mezquite, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de agua y fortalecer la infraestructura hidráulica.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia que atiende tanto las necesidades inmediatas como las soluciones de fondo: "Estamos trabajando en dos frentes: atendiendo las situaciones que se presentan de manera inmediata y, al mismo tiempo, construyendo soluciones de fondo. Estas nuevas perforaciones permitirán fortalecer el abasto y dar mayor capacidad de respuesta a las necesidades de las familias de Sabinas", puntualizó.

Con estas acciones, Gobierno del Estado, Municipio de Sabinas y SIMARC refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer el sistema de agua potable y avanzar hacia un servicio más eficiente y confiable para las familias de la Región Carbonífera.