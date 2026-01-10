Carlos Villarreal aprueba Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026

Con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de Monclova, fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la seguridad y elevar la calidad de vida de las familias, el Cabildo de Monclova aprobó por unanimidad el Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, presentado por el alcalde Carlos Villarreal. El plan contempla una inversión de más de 420 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura urbana, la seguridad y el desarrollo social en beneficio de las familias monclovenses. Este esfuerzo se consolida gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y al respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026

El Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026 permitirá ejecutar proyectos estratégicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de generar mejores servicios, espacios públicos dignos, mayor seguridad y un desarrollo equilibrado que llegue a colonias, barrios y ejidos, fortaleciendo el desarrollo parejo en todo el municipio.

Durante la sesión de Cabildo se destacó el ambiente de diálogo, responsabilidad y consenso entre síndicos y regidores, lo que hizo posible la aprobación unánime del plan, reflejando el compromiso institucional de anteponer el interés de la ciudad y sus habitantes por encima de cualquier diferencia.

Compromiso del Cabildo con Monclova

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que este acuerdo es una muestra de que cuando se trabaja en equipo, Monclova avanza. “La aprobación del Plan Prendamos Monclova por unanimidad habla de un Cabildo comprometido con la ciudad. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, vamos a seguir invirtiendo en obras, seguridad y acciones sociales que mejoren la vida de las familias y sigan prendiendo a Monclova”, expresó.

Con la aprobación del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de ejercer los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y sentido social, trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para consolidar una ciudad más segura, ordenada y con mejores oportunidades para todas y todos.