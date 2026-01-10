Carlos Villarreal confirma interés de inversionistas asiáticos en Monclova

Tras recibir a inversionistas asiáticos en el municipio de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez confirmó que existe un marcado interés por instalar nuevos proyectos industriales, los cuales podrían generar hasta 4 mil empleos en un periodo comprendido entre febrero y mayo de este año.

El edil destacó que este panorama representa una proyección positiva en materia de empleo, no solo por la llegada de nuevas empresas, sino también por el impacto que tendrá en las industrias ya establecidas en la región, particularmente aquellas con vocación exportadora, las cuales podrían incrementar su plantilla laboral conforme se activen los nuevos proyectos.

Acciones de la autoridad

Villarreal Pérez señaló que, empresarios del país asiático que visitaron recientemente la ciudad y ya tienen a Monclova mapeada como un punto estratégico de destino industrial, debido a su infraestructura, ubicación y condiciones de hospitalidad industrial, por lo que consideró fundamental seguir fortaleciendo la inversión local para responder a las necesidades del capital extranjero.

Explicó que actualmente la ciudad cuenta con hospitalidad industrial suficiente para ciertos proyectos, lo que permite ofrecer naves especulativas listas para operar, de las cuales existen dos ya disponibles, además de otras que se encuentran en proceso de desarrollo.

Detalles confirmados

En el corto plazo, se prevé que durante el presente año se tengan en construcción o listas más de 100 mil metros cuadrados de naves industriales. Detalló que algunos de los proyectos en marcha corresponden a naves de 16 mil metros cuadrados, diseñadas conforme a los requerimientos técnicos de las empresas, mientras que otros desarrollos contemplan naves especulativas de hasta 60 mil metros cuadrados, cuyos trabajos ya iniciaron y que comenzarán a operar durante el primer trimestre del año.

El alcalde agregó que los inversionistas que visitaron Monclova el pasado jueves requieren espacios iniciales de 6 mil metros cuadrados, con posibilidad de crecimiento hasta 10 mil metros cuadrados, motivo por el cual optan por adquirir terrenos donde se les pueda construir infraestructura a la medida, con miras a una expansión en los próximos años.

Impacto en la comunidad

Finalmente, informó que los principales interesados pertenecen al ramo automotriz, destacando firmas como Kia y Hyundai, y confió en que durante este trimestre se tomen decisiones clave que abran nuevos mercados, permitiendo reforzar la vocación metalmecánica de Monclova y generar más empleos para la región.