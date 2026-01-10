Abre IMSS nueva área de Urgencias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila inició este viernes el traslado de pacientes al área de Urgencias recientemente remodelada del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7, en el municipio de Monclova, como parte del programa Hospitales Prioritarios, impulsado por el director general del IMSS, Zoé Robledo.

El reacomodo de los pacientes se realizará de manera paulatina, trasladando el servicio de Urgencias que operaba en la Torre A hacia las nuevas instalaciones en la Torre B, donde el área de observación de Urgencias cuenta con 30 camas, lo que permitirá una mejor atención y mayor capacidad de respuesta.

Como parte de este proceso, se reubicaron personas que se encontraban internadas en Urgencias en la Torre A, quienes ahora son atendidas en la Torre B, espacio que fue acondicionado con infraestructura moderna para brindar mayor comodidad y mejores condiciones de atención a los derechohabientes.

El programa Hospitales Prioritarios contempla además la remodelación de otros servicios dentro del HGZ/MF No. 7, los cuales serán puestos en funcionamiento de forma gradual, conforme avancen los trabajos y se concluyan las adecuaciones correspondientes.

El IMSS informó que el monto de las obras que se desarrollan en este nosocomio supera los 142 millones de pesos, lo que representa una inversión histórica destinada a fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio de salud a la población derechohabiente de la Región Centro de Coahuila.