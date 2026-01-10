Margarita Rubí: madre pide apoyo para traslado urgente a hospital en Estados Unidos

El estado de salud de la pequeña Margarita Rubí, de apenas un año de edad, se mantiene crítico y bajo un pronóstico reservado, mientras el tiempo corre en su contra ante la falta de un traslado urgente a un hospital especializado en Estados Unidos, para la atención de las quemaduras, el cual hasta el momento no se ha concretado.

Margarita sufrió un accidente el pasado miércoles en donde resulto con quemaduras de segundo y tercer grado en el 45 por ciento de su cuerpo, tras caerle encima una olla de frijoles caliente, ocasionándole daño principalmente en torso y brazos, y que comienza a afectar el funcionamiento de sus órganos.

De acuerdo con especialistas, la menor presenta un 30 por ciento de recuperación, el cual puede disminuir en caso de no recibir atención especializada de manera inmediata, por lo que es urgente el traslado.

¿Qué declaró la madre de Margarita Rubí?

En una clara desesperación, Mónica Abigail Romero García, madre de la pequeña, pidió apoyo para poder agilizar el traslado al hospital en Estados Unidos y se lleven a cabo los trámites necesarios.

“El traslado es urgente, mi niña no puede esperar, me dicen que tiene un 30 por ciento de posibilidades y eso puede bajar en cualquier momento, las heridas se pueden infectar y cada hora cuenta”.

Explicó que el traslado inicialmente se contempló hacia Galveston, sin embargo, este fue descartado debido a la saturación del hospital, por lo que ahora se gestiona su ingreso a un hospital en California, a través de la asociación internacional, Shriners, que está dando el apoyo para que se brinde la atención.

Señaló que el traslado es urgente, sin embargo, nadie les da información al respecto y ahora está detenido el trámite por la firma de los pasaportes humanitarios para trasladarlos a los Estados Unidos.

“Me dicen que es para hoy o mañana, pero si no presiono nadie me avisa nada, todo está detenido por una firma y mi hija no puede esperar”.

Detalles sobre el estado de salud de Margarita Rubí

El pediatra advirtió sobre el alto riesgo de infección, ya que las quemaduras son extensas y profundas, por lo que la menor se encuentra en aislamiento estricto y con acceso limitado de personas al área donde está internada.

Indicó que los médicos han decidido no sedarla, ya que hacerlo podría debilitarla aún más, en donde dijo que la menor está respirando por sí sola, pero cada vez se debilita más su cuerpo.

A la urgencia médica se suma la crítica situación económica de la familia. Mónica Abigail informó que actualmente se tiene un adeudo de cerca de 28 mil pesos en el Hospital San José, en donde se les exigen un pago inmediato de alrededor de 15 mil pesos, como parte de una cuenta.

Ante la falta de recursos, la familia busca hipotecar su vivienda, vender un terreno o incluso rifarlo, con tal de cubrir los gastos y lograr que la niña pueda ser trasladada y atendida oportunamente.

“Necesitamos ayuda, pero sobre todo que se agilice el traslado. Cada minuto que pasa pone en riesgo su vida”, señaló la madre, reiterando el llamado a la solidaridad de la ciudadanía y a la intervención urgente de las autoridades correspondientes.

Las personas interesadas en apoyar a la familia se pueden comunicar al teléfono 844 833 2041, y se pone a disposición la cuenta 5579083043144084 de Santander.