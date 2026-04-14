Saltillo: hallan a mujer sin vida en la colonia Héroes de Chapultepec

SALTILLO, COAHUILA.- La noche del este lunes se registró un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y emergencia en la colonia Héroes de Chapultepec, en Saltillo, donde una mujer fue localizada sin vida dentro de su vivienda.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Jesús Flores Sandoval, entre las vialidades Julio Cervantes y General Charles. Fueron vecinos del sector quienes dieron aviso a las autoridades tras notar una situación inusual al interior del inmueble.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al revisar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área con el fin de resguardar la escena.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba marcas en los brazos que podrían estar relacionadas con el consumo de sustancias, lo que abre la posibilidad de una sobredosis. No obstante, también se observaron golpes en diversas partes, por lo que no se descartan otras líneas de investigación.

Personal de la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, tomó conocimiento del caso e inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Detalles confirmados

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento.