Plan Extraordinario Antisequía incrementa caudal de agua en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Al asistir a la sesión del Consejo de Aguas de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González dio a conocer que se busca sumar en este año un caudal de aproximadamente 300 litros por segundo.

Señaló que, gracias a las acciones realizadas dentro del Plan Extraordinario Antisequía en el primer trimestre del año, se han incorporado dos nuevos pozos.

"Esto ha permitido incorporar un caudal de 101 litros por segundo y, adicionalmente, se han recuperado 46 litros por segundo gracias a las acciones de mantenimiento de los tres pozos existentes", dijo.

Javier Díaz mencionó que, en seguimiento al Plan, se continuará con la ejecución de acciones de exploración e incorporación de nuevas fuentes para sumar al caudal y beneficiar de manera directa a la población.

Acciones de la autoridad

Durante la sesión del Consejo, Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, informó sobre la gestión del cuarto trimestre de 2025, así como de la gestión al primer trimestre de 2026.

Asimismo, las y los integrantes aprobaron los estados financieros auditados de la sociedad correspondientes al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2025.