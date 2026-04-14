Padres mantienen protesta indefinida por la seguridad en el jardín de niños Edelmira Garza

SABINAS, COAH.- A más de 24 horas de iniciada la manifestación, el problema persiste en el jardín de niños Edelmira Garza Campos, donde padres y madres de familia continúan con la toma de las instalaciones y se mantienen en la misma postura: exigir la salida inmediata del intendente Leopoldo N, sin que hasta el momento exista una solución por parte de las autoridades educativas.

Durante este martes, los manifestantes reiteraron que no han recibido respuesta favorable ni acercamiento formal que garantice la atención a sus demandas, lo que ha prolongado el cierre del plantel e impedido el regreso a clases de los menores del turno vespertino, donde se concentra la problemática.

Padres de familia insistieron en su preocupación por los antecedentes que atribuyen al trabajador, entre ellos supuestos problemas de adicción y señalamientos de conductas delictivas, situación que consideran un riesgo para la comunidad estudiantil. Recalcaron que su postura no cambiará hasta que se garantice un entorno seguro para sus hijos del turno afectado.

Asimismo, recordaron que este caso no es aislado, ya que el mismo intendente habría generado una situación similar el año pasado en la escuela primaria Miguel Hidalgo, lo que refuerza su exigencia de que sea retirado definitivamente del plantel y no reasignado a otra institución educativa.

Finalmente, los inconformes advirtieron que mantendrán la protesta de manera pacífica pero firme, incluso de forma indefinida si es necesario, hasta obtener una respuesta clara por parte de la Dirección de Servicios Educativos. Mientras tanto, el conflicto continúa sin resolverse y con creciente tensión entre la comunidad escolar del turno vespertino.