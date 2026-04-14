Exploración de mantos acuíferos en Saltillo para asegurar abasto de agua potable

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el incremento sostenido en la demanda de agua potable, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que su administración trabaja en la exploración de nuevos mantos acuíferos para garantizar el suministro en los próximos años.

El edil destacó la reciente incorporación de pozos en la zona de Carneros, uno de ellos puesto en operación en septiembre del año pasado y otro más en marzo, con capacidades cercanas a los 90 litros por segundo.

Acciones de la autoridad

Además, adelantó que en las próximas semanas se sumará un tercer pozo en esa misma área, lo que permitirá reforzar el abasto en la ciudad. Díaz explicó que la estrategia contempla ampliar la extracción hacia otros puntos como los cañones de Buñuel y Fraile, con el objetivo de reducir la presión sobre acuíferos actualmente explotados en zonas como la Sierra de Zapalinamé y Loma Alta. "La idea es que en el futuro estos pozos puedan descansar", señaló.

El alcalde subrayó que el crecimiento poblacional representa un reto importante, ya que cada año se suman más de cuatro mil nuevos usuarios al sistema de agua potable, lo que incrementa considerablemente la demanda. A esto se añade el desgaste natural de los pozos por la extracción constante.

Detalles confirmados

Como parte de las soluciones, el edil planteó el desarrollo de un "acuaférico", un sistema que permitiría redirigir el agua desde el sur hacia el poniente sin pasar por la red tradicional, lo que mejoraría la eficiencia en colonias donde actualmente el suministro es más limitado. "Si logramos conducir el agua directamente hacia esas zonas, podríamos alcanzar una eficiencia del 100 por ciento en ese sector", explicó Díaz, al referirse a las áreas del poniente y sur poniente de la ciudad, que suelen ser las más afectadas en casos de baja presión o cortes.

Finalmente, el alcalde señaló que también se analizan proyectos de mayor escala en coordinación con autoridades estatales y federales, incluyendo alternativas de abastecimiento como la posible conexión con sistemas hídricos regionales. Sin embargo, enfatizó que, por ahora, la prioridad es diversificar las fuentes locales y mejorar la infraestructura existente para asegurar el suministro a largo plazo.