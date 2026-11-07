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Coahuila

Carlos Villarreal garantiza aguinaldos de 30 días a trabajadores en Monclova

Durante noviembre se evaluará el cierre del año en materia financiera y se determinará si hay saldo a favor para el Municipio.

Por Carolina Salomón - 07 noviembre, 2026 - 09:40 a.m.
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      El Ayuntamiento de Monclova prepara sus finanzas para garantizar el pago de aguinaldos a sus trabajadores, con la intención de otorgar una prestación equivalente a 30 días, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

      El edil explicó que, aunque la Ley establece un mínimo de 15 días, la Administración municipal realiza esfuerzos para duplicar esa cantidad y brindar un ingreso adicional a sus empleados al cierre del año.

      Acciones de la autoridad

      Señaló que las finanzas municipales se encuentran bajo proyección para cumplir con las prestaciones laborales y cerrar el ejercicio sin afectar los compromisos con los trabajadores y el sindicato.

      Villarreal Pérez indicó que durante noviembre se conocerá cómo concluirá el año en materia de recortes presupuestales y si habrá algún saldo a favor para el Municipio, aunque reconoció que en ejercicios anteriores ha sido necesario realizar ajustes financieros.

      «Tenemos que tener una administración sana para de esa manera cerrar bien el año y cumplir con los empleados, con nuestro sindicato y trazar una ruta correcta», expresó.

      Detalles confirmados

      Agregó que, pese a los recortes registrados durante el segundo semestre y los que podrían presentarse al cierre de 2026, el Ayuntamiento mantiene el objetivo de hacer el mayor esfuerzo posible para entregar una prestación superior a la obligatoria.

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