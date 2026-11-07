Detectan brotes de Mano-Pie-Boca

Alrededor de 10 casos sospechosos del virus Mano-Pie-Boca fueron atendidos durante el mes de octubre en menores de diferentes guarderías de la región Centro, incluyendo del IMSS, donde la convivencia entre los niños favorece la propagación de esta enfermedad contagiosa.

Aumentan casos de virus Mano-Pie-Boca en guarderías de Coahuila

El regidor de Salud, Max Elguezabal Mendoza, informó que la mayoría de los menores que ha valorado de manera particular provienen de guarderías participativas del IMSS y particulares. Aunque no existe un reporte oficial concentrado en la Regiduría, señaló que continúan recibiendo avisos de nuevos casos sospechosos.

Explicó que se trata de una infección viral que afecta principalmente a niños menores de dos años, aunque también puede presentarse en menores de mayor edad. Generalmente es un padecimiento benigno y autolimitado, pero puede generar brotes en espacios donde se concentran grupos infantiles.

Síntomas y tratamiento del virus Mano-Pie-Boca

Los síntomas comienzan con fiebre, malestar general y pérdida del apetito; posteriormente aparecen pequeñas lesiones en manos, pies y alrededor de la boca, que generalmente no provocan dolor ni comezón. Indicó que el padecimiento suele desaparecer por sí solo en un periodo de seis a siete días y para controlar la fiebre puede utilizarse paracetamol, mientras que las lesiones en la piel no requieren algún tratamiento específico.

Advirtió que la transmisión ocurre principalmente a través de gotitas de saliva, por lo que las guarderías son espacios propicios para la aparición de contagios entre menores. El regidor hizo un llamado a los padres de familia para estar atentos ante la aparición de los síntomas en los menores y aunque dijo que no es una situación de riesgo, pero pueden ir a consulta para descartar otro tipo de padecimiento.