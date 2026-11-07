Refuerzan prevención de violencia política electoral

Con el objetivo de fortalecer la prevención, identificación y atención de la violencia política electoral en sus diversas modalidades, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal llevó a cabo el curso-taller "Capacitación y Sensibilización: Cómo Evitar y Erradicar la Violencia Política Electoral en sus Diversas Modalidades", dirigido a funcionarios y empleados municipales, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

El curso contó con la participación de la Lic. Erika Ramos Flores, visitadora adjunta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de la Mtra. Adriana Verónica García Pérez, vocal secretaria de la Tercera Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, quienes compartieron herramientas normativas y prácticas para reconocer, prevenir y atender conductas que constituyan violencia política electoral.

Acciones de la autoridad

Durante la capacitación se abordaron las diferentes modalidades de violencia política electoral y los mecanismos para prevenirla, identificarla y erradicarla, promoviendo el respeto a los derechos político-electorales, la igualdad de oportunidades y la participación libre de violencia y discriminación.

Al respecto, el alcalde destacó la importancia de mantener una capacitación permanente entre quienes forman parte de la administración pública, para garantizar un servicio basado en el respeto, la igualdad y la legalidad.

"En nuestro gobierno tenemos claro que el respeto a los derechos humanos y la igualdad deben estar presentes en cada una de nuestras acciones. Por eso impulsamos este tipo de capacitaciones, que brindan herramientas a nuestros funcionarios para prevenir cualquier forma de violencia y contribuir a una participación política libre, segura y sin discriminación", señaló el alcalde.

Detalles confirmados

El gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado para impulsar acciones de capacitación, fortalecer las instituciones y promover una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia a cualquier forma de violencia.