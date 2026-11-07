"Te amo y nunca te olvidaré"

El amor no necesita un acta de matrimonio para dejar huellas profundas. Karen lo sabe. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, se despidió del oficial José de Jesús Villasana López, su pareja sentimental, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Frente al dolor de una pérdida que todavía intenta asimilar, Karen le dedicó un último mensaje: «Te amo», dos palabras que encierran el cariño que seguirá acompañándola y una historia que no termina con su ausencia.

«Decirle que lo amo, que a lo mejor no estuvimos casados, pero yo sé el lugar que ocupaba en su corazón. Mi hijo y mi bebé que está por nacer... Nunca lo voy a olvidar», expresó entre lágrimas.

Aunque no llegaron a casarse, Karen dejó claro que eso no disminuye la historia que compartieron ni el lugar que José ocupaba en su vida. Hoy, su ausencia duele también en el hogar que construyeron y en una familia que deberá aprender a seguir adelante sin él.

La llegada de un nuevo bebé

Mientras su hijo crecerá con los recuerdos de su padre, Karen enfrentará su ausencia con un bebé en camino, una nueva vida que llegará al mundo sin la presencia de quien también esperaba compartir ese momento. Al agradecer las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido, Karen pidió que José sea recordado por la persona que fue, por su alegría y su buen trato hacia quienes lo conocieron, más allá de las circunstancias de su muerte.

«Gracias por sus buenos comentarios, por sus buenos deseos y que no lo olviden, que él era una persona muy sonriente, muy buena persona», expresó. Recordó que, incluso en medio del dolor, preguntó a las compañeras de trabajo de José cómo lo describirían como elemento y compañero. La respuesta fue la misma: era una excelente persona.

Impacto en la comunidad

«Ahorita les pregunté a sus compañeras: "¿Y cómo era Chuy?, ¿cómo era Chuy de compañero?". Excelente persona», relató. Para Karen, esas palabras confirman que José dejó una huella no solamente en su familia, sino también entre quienes compartieron con él sus jornadas de trabajo. Su despedida estuvo marcada por el agradecimiento a quienes han acompañado a sus seres queridos y por un mensaje que volvió a repetir, sin importar que nunca hubieran firmado un acta matrimonial: ella conocía el lugar que ocupaba en el corazón de José y, pese a su partida, nunca lo olvidará.