Hallan sin vida a Santiago de Jesús Mireles, músico de Los 3 Cucarachos

Hallan sin vida a músico: de los 3 cucarachos

Hallazgo del cuerpo

MONCLOVA, COAHUILA.- La búsqueda de Santiago de Jesús Mireles, músico de 40 años e integrante del grupo Los 3 Cucarachos, terminó en tragedia la tarde de este viernes, cuando sus familiares lo encontraron sin vida en un rancho del sector La Miseria.

El hallazgo se registró la tarde de ayer viernes en una propiedad ubicada sobre la calle Cuatro, sitio al que el hombre acostumbraba acudir diariamente a bordo de su camioneta.

De acuerdo con los testimonios proporcionados a las autoridades, Santiago salió de su domicilio aproximadamente a las 10:00 horas, luego de informar que se trasladaría al rancho, como parte de su rutina habitual.

Al pasar varias horas sin tener noticias de él y ante la falta de comunicación, sus familiares decidieron trasladarse hasta la propiedad para verificar que se encontrara bien.

Al llegar, lo localizaron sin vida en el exterior de una cabaña, por lo que solicitaron de inmediato la intervención de las autoridades.

Durante las primeras entrevistas, su padre informó que el músico había presentado problemas para conciliar el sueño durante aproximadamente mes y medio, situación por la que había comenzado a recibir atención médica especializada.

Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Los agentes realizaron las diligencias correspondientes en el sitio y recabaron información para integrar la investigación relacionada con el fallecimiento.

Reacciones y legado

La muerte de Santiago provocó consternación entre familiares, amistades y personas del ambiente musical de Monclova, donde era conocido por su participación en Los 3 Cucarachos.

Su fallecimiento representa una pérdida para quienes compartieron con él tanto su vida personal como su trayectoria dentro de la música regional.