Accidente en carretera 57: un fallecido y dos lesionados en Sabinas

La mañana del domingo, un fuerte accidente en la carretera federal 57, tramo Hermanas–Sabinas, provocó la volcadura de una camioneta y dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de emergencia en la región.

El percance ocurrió a la altura del Rancho Santa Cruz, cuando el vehículo en el que viajaban cinco personas terminó volcado sobre el acotamiento. Automovilistas que circulaban por la zona fueron los primeros en auxiliar y solicitar apoyo al observar que los ocupantes salían heridos del automóvil.

¿Qué ocurrió?

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Sabinas, quienes brindaron atención inmediata a los lesionados. Entre ellos se encontraba Fernando Jiménez Cervantes, de 63 años y paciente en diálisis, quien sufrió fractura de rótula derecha, heridas en la pierna izquierda, golpes en el rostro y dolor en la zona intercostal. También resultó lesionada María Cristina Balandra Beltrán, de 54 años, con hematoma en la región frontal, golpes en pómulo y barbilla, además de dolor en el antebrazo derecho, pie derecho y cadera. Ambos fueron estabilizados en el sitio por paramédicos.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados al Hospital General de Nueva Rosita para recibir valoración médica especializada. Sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Fernando Jiménez Cervantes debido a la gravedad de sus lesiones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas de la volcadura y deslindar responsabilidades.