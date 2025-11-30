Manolo Jiménez y Paola Rodríguez encienden el pino monumental en Villamagia 2025

MELCHOR MÚZQUIZ, COAHUILA.- Desde Múzquiz, el gobernador Manolo Jiménez y su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, acompañados por sus hijos y por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez, encendieron el pino Monumental de Villamagia, con lo que se da inicio a los festejos de la temporada navideña en la entidad.

El encendido de Villamagia se realizó de manera simultánea en los municipios de Múzquiz, Torreón, Monclova, Parras de la Fuente y Saltillo, y estarán hasta el 6 de enero de 2026.

¿Qué es Villamagia?

Villamagia es un proyecto impulsado desde la oficina Inspira Coahuila pensado en fortalecer el tejido social y familiar, ofreciendo a todos los coahuilenses un espacio de convivencia, resaltando los valores que se promueven en las festividades decembrinas y que sus visitantes disfruten en una villa con juguetes mexicanos, figuras gigantes y eventos propios de la temporada.

Manolo Jiménez destacó que al igual que se está haciendo en Múzquiz, Villamagia se está inaugurando por tercer año en las plazas principales de algunos municipios de diferentes regiones del Estado.

Mencionó que estos son espacios de convivencia y recreación familiar, que se pueden disfrutar en completa paz y tranquilidad.

Reconoció el gran trabajo y esfuerzo que se realiza desde la oficina Inspira, que dirige su esposa Paola Rodríguez, para coordinar todas las actividades en todas las sedes de este exitoso proyecto que se puso en marcha desde la primera temporada decembrina de su administración.

Deseó a todos los coahuilenses una Feliz Navidad y un año 2026 lleno de éxitos, y les pidió seguir trabajando en unidad para continuar consolidando a Coahuila como el mejor estado para vivir con nuestras familias.

¿Qué ofrece Villamagia 2025?

Villamagia está compuesta por árboles navideños de más de 20 metros de altura; figuras gigantes de algunos de los juguetes tradicionales mexicanos como el trompo, el balero, el caballito y el soldado de madera, entre otros.

Además, participan grupos locales en diversas actividades y espectáculos propios de la temporada.

En las dos pasadas ediciones se registraron más de tres millones de visitas en las diferentes sedes.

En este evento acompañaron al gobernador, además, Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Héctor Miguel García Falcón, esposo de la alcaldesa de Múzquiz; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la región Carbonífera; Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de Mejora en la región Carbonífera; Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora.

