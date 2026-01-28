Carlos Villarreal destaca labor de notarios en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y el trabajo conjunto en favor de la certeza jurídica, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, asistió a la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos de Coahuila, encabezado por Francisco Aguirre Sánchez, quien asumió la presidencia para el periodo 2026.

Durante el evento se llevó a cabo la renovación del Consejo Directivo del Colegio, reafirmando el compromiso del gremio notarial con la legalidad, la certeza jurídica y el fortalecimiento de las instituciones en el estado.

En este marco, se destacó la labor que realizan las y los notarios públicos en coordinación con los gobiernos municipales, como aliados clave para brindar certeza jurídica a la ciudadanía, así como el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para consolidar el estado de derecho y fortalecer la confianza en las instituciones.

El alcalde Carlos Villarreal felicitó al nuevo Consejo Directivo y subrayó la importancia del trabajo coordinado: "La labor de las y los notarios es fundamental para brindar certeza jurídica a las familias. Cuando trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, fortalecemos las instituciones y avanzamos hacia un desarrollo ordenado en nuestros municipios", expresó.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de mantener una colaboración cercana con el Colegio de Notarios Públicos de Coahuila y el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para fortalecer la legalidad, la certeza jurídica y el desarrollo de Monclova.