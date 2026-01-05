Carlos Villarreal impulsa capacitación de Bomberos de Monclova en Acuña

Tras los incendios registrados durante el mes de diciembre, uno de los cuales cobró la vida de una persona que murió calcinada, elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova se siguen capacitando, esta vez tomaron el nuevo curso 'Rescate en Incendios y Atención Prehospitalaria a Personas con Quemaduras', realizado en la ciudad de Acuña, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña (UTCA).

La capacitación fue impartida con el apoyo de Bomberos Rescate Acuña, la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Acuña y la organización Critical Care Support, lo que permitió fortalecer la coordinación y el trabajo interinstitucional entre los distintos cuerpos de emergencia.

Durante el curso, los bomberos reforzaron conocimientos fundamentales para la atención de emergencias, entre ellos el manejo de la vía aérea y la ventilación en pacientes con quemaduras, la atención y reanimación del paciente quemado, así como la evaluación y toma de decisiones en el primer contacto durante incendios de estructura.

También se abordaron técnicas de búsqueda y rescate en incendios, además de la llamada 'terapia antes de la terapia' en pacientes con quemaduras.

Estas acciones de capacitación fueron posibles gracias al respaldo permanente del alcalde Carlos Villarreal Pérez y al impulso del director de Protección Civil y Bomberos, Pedro David Alvarado Flores, quienes han promovido de manera constante el fortalecimiento de las capacidades operativas, el equipamiento y la preparación del personal.

Con este tipo de entrenamientos, se busca que los elementos de Bomberos de Monclova alcancen altos niveles de profesionalización, con el objetivo de mejorar la seguridad y la atención oportuna a la ciudadanía ante situaciones de emergencia.