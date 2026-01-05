Liah Fernanda sigue en estado delicado tras atropello en colonia Occidental

En estado delicado de salud permanece la pequeña Liah Fernanda, quien continúa internada en la Clínica 7 del Seguro Social (IMSS), luego de haber sido atropellada el pasado viernes en la colonia Occidental.

Durante el pasado fin de semana, médicos del IMSS mantuvieron a la menor bajo observación ante su estado de salud, reportado como delicado pero estable. Se realizaron diversos estudios para descartar lesiones internas.

Según su madre, la menor presenta una inflamación cerebral importante, aunque se descartaron fracturas en el cráneo o lesiones severas, lo que mantiene la esperanza de una posible evolución favorable con su atención médica.

Carla Ramos mencionó que, a pesar de no detectarse daño óseo en la cabeza, la inflamación en el cerebro no ha disminuido, por lo que la condición de la menor sigue siendo delicada y se mantiene bajo estricta vigilancia médica.

Especialistas consideraron realizar un segundo estudio para evaluar la evolución de Liah Fernanda, pero no se ha llevado a cabo debido a complicaciones en su presión arterial, que no han podido estabilizar.

Se indicó que, como parte del seguimiento, personal médico del IMSS practicó recientemente un encefalograma, sin embargo, aún no se conocen los resultados del estudio.

La familia de Liah Fernanda espera noticias favorables, confiando en la atención médica especializada y en que la menor pueda estabilizarse para continuar con su evaluación y tratamiento.

Ante el delicado estado de salud de la menor, clubes deportivos y grupos de la comunidad han expresado mensajes de apoyo y solidaridad, realizando un llamado a la oración por su pronta recuperación.

A través de redes sociales difundieron un mensaje en el que expresan, "Seguimos en oración por nuestra pequeña", encomendando la salud de Liah y pidiendo fortaleza para su familia, así como sabiduría para el personal médico que la atiende.

La familia de la menor continúa a la espera de una evolución favorable, mientras Liah Fernanda permanece bajo atención médica especializada.