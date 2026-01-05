Carlos Villarreal paga su impuesto predial en Monclova y promueve cumplimiento

A muy temprana hora de este lunes, el alcalde Carlos Villarreal Pérez acudió a las ventanillas del área de Catastro en la Presidencia Municipal para realizar el pago de su impuesto predial, cubriendo un monto total de 2 mil 500 pesos, con lo que puso el ejemplo como primera autoridad ante la ciudadanía.

El edil señaló que el cumplimiento de esta obligación refleja la confianza que los ciudadanos depositan en la administración municipal, al saber que existe un plan de trabajo con estrategia, líneas de acción claras y una ejecución responsable de los recursos públicos, lo que genera un círculo de confianza entre gobierno y contribuyentes.

Informó que este martes se presentarán ante el cabildo los incentivos que se estarán otorgando a los contribuyentes cumplidos, así como el esquema de cuatro rifas que se realizarán de manera trimestral durante el año. Destacó que, como cierre de este programa, en diciembre de 2026 se rifará una casa con un valor superior al millón de pesos.

En cuanto a los estímulos fiscales, detalló que durante enero se aplicará un descuento del 15 por ciento en el pago del predial, mientras que en febrero será del 10 por ciento y en marzo se mantendrá también un 10 por ciento, como una forma de incentivar la participación ciudadana. El alcalde subrayó que cada peso adicional recaudado se traduce en mayores recursos para obras y servicios, además de impactar positivamente en la fórmula de participaciones federales, lo que permitirá contar con más presupuesto en los próximos años.

Finalmente, destacó que en 2025 se logró superar la meta de los 100 millones de pesos en recaudación y para este 2026 se espera rebasar esa cifra. Por ello, invitó a la población a cumplir con el pago de su predial, al señalar que una mayor captación se reflejará en más obras y beneficios directos para las colonias del municipio.