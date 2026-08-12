Monclova conmemora su 337 aniversario con la Presea Alonso de León

En el marco del 337 aniversario de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal encabezó diversas actividades conmemorativas con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para celebrar la historia, identidad y orgullo de los monclovenses. Los festejos iniciaron con una ceremonia cívica en la Plaza Alonso de León, seguida de una misa de acción de gracias y la entrega de la Presea Alonso de León 2026, reconocimiento a ciudadanos e instituciones que han dejado huella por su trayectoria y aportaciones.

La Presea Alonso de León recuerda a los 32 pioneros que en 1689 decidieron establecerse en esta tierra y sentaron las bases de la comunidad que hoy conocemos. En esta edición fueron reconocidos Martha Elena Aguilar Durón, por su trayectoria en la impartición de justicia; Roberto Carlos Flores Pérez, por su destacada trayectoria como compositor con proyección internacional; Yolanda Carmen Irribarren Arocha, por su disciplina y trayectoria deportiva; Fundación Distribuidores Nissan, por su contribución a la infraestructura educativa; y José Oscar Castañeda Rada, de manera póstuma, por su amplia aportación al teatro.

Como parte de las actividades, se realizó también la coronación de la Reina del Adulto Mayor DIF Monclova 2026, encabezada por el alcalde y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, donde Rosa María Leos Pompa recibió la corona como representante de Monclova para el ciclo 2026-2027. La celebración contó con la presencia de embajadoras de los municipios de la región Centro-Desierto.

"Hoy celebramos nuestra historia y reconocemos a quienes con su talento, entrega y compromiso han contribuido a hacer grande a Monclova. Estos ejemplos nos inspiran a seguir construyendo la ciudad que queremos para las nuevas generaciones. Al mismo tiempo honramos la experiencia y sabiduría de nuestros adultos mayores, ellos son parte fundamental de nuestra identidad", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la sociedad para preservar las tradiciones, fortalecer la identidad y continuar impulsando acciones que hagan de Monclova una ciudad con mayores oportunidades para todos.