Laura Jiménez atiende a familias afectadas por inundaciones en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- Tras las torrenciales lluvias que se registraron en el municipio de Múzquiz el pasado jueves, se brindó de forma inmediata ayuda a las familias afectadas que sufrieron la inundación de sus hogares.

La alcaldesa, Laura Jiménez Gutiérrez, confirmó lo anterior y destacó que, en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y Bomberos, se atendieron todos los reportes ciudadanos.

"Desde el primer momento estuvieron los cuerpos de emergencia atendiendo a la gente, como siempre lo han hecho, para dar respuesta a las situaciones que se presentan en diferentes colonias", abundó la edil.

Explicó que este tipo de afectaciones se deben en parte a que hay muchas construcciones ubicadas en zonas bajas, donde con las precipitaciones el agua se introduce a las viviendas.

Añadió que, ante estos hechos, se han generado escurrimientos que derivan en este tipo de problemas, pero afirmó que el municipio está listo para atender a la ciudadanía.

Reconoció que en algunos casos no hay una solución definitiva porque las viviendas ya están fincadas en esos lugares, una situación recurrente desde hace muchos años por el sitio donde construyeron, pero reiteró que se les atiende al momento.

Cuestionada sobre reuniones con los tres órdenes de gobierno para aplicar el Plan DN-III de ser necesario, la edil señaló que siempre están listos y en comunicación permanente.

Precisó que, aunque no haya una reunión exclusiva para ese tema, se mantiene coordinación con el 14/o Regimiento de Caballería, trabajando en equipo para lo que se pueda ofrecer y suscitar ante contingencias.