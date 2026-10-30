Ganaderos de La Cuchilla esperan reapertura de exportación de ganado

MÚZQUIZ, Coah. - El comisariado del ejido La Cuchilla, Leonel Gómez Camacho, informó que en noviembre se cumplen dos años del freno a la exportación de ganado hacia Estados Unidos.

Señaló que, hasta el momento, no les ha confirmado fecha para la reapertura, pero mantienen muy buenas esperanzas y expectativas, ya que en el vecino estado de Chihuahua empezó a pasar ganado y, al ser Coahuila un estado vecino, esperan que a la mayor brevedad haya buenas noticias.

Quienes nos dedicamos a la crianza de ganado esperamos que, para enero, se autorice el cruce por el puerto de Acuña, Coahuila, lo que beneficiaría inmediatamente el precio, ya que el valor en Estados Unidos es fácilmente el doble de lo que se paga en el mercado nacional.

Por lo anterior, Gómez Camacho indicó que están en espera de que el secretario de Desarrollo Rural, licenciado Jesús María Montemayor Garza, les informe y les avise sobre el avance, puesto que ha estado en contacto con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, cuya titular ha realizado visitas al puerto de Acuña, por lo que las negociaciones van muy avanzadas.

Añadió que los ganaderos ya están listos con sus becerros y trabajando mucho en la sanidad y control del ganado, incluyendo el tema de los aretes electrónicos, que es uno de los nuevos requisitos solicitados para la exportación.

Recordó finalmente que, durante estos dos años, todos los ejidatarios y ganaderos han sufrido el cierre de la frontera, pues el precio siempre ha sido el doble o más del doble que en México, por lo que han tenido que diversificarse, buscar mercados nacionales y engordas en otros estados para subsistir y cubrir los fuertes gastos de alimentos, medicamentos y contratación de médicos veterinarios.