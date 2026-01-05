Carlos Villarreal asegura que subasta de AHMSA traerá certidumbre a Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez opinó al respecto del proceso de subasta de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), manifestando su confianza en que la venta se concrete y permita generar certidumbre para los trabajadores, sus familias y los proveedores que dependían directa e indirectamente de la acerera.

El edil destacó que en los últimos seis meses se ha registrado un avance importante en el proceso, el cual no se había logrado en los dos años anteriores.

Señaló que el síndico ha sostenido diálogo con todas las partes involucradas, tanto de manera directa como indirecta, incluidas las autoridades municipales, quienes mantienen el compromiso de salvaguardar los intereses de la ciudadanía.

Villarreal Pérez explicó que, a petición del propio síndico, se ha manejado el tema con cautela y sin emitir juicios anticipados; sin embargo, subrayó que los avances son de conocimiento público, tanto por parte de la jueza como del síndico, quienes informaron que a finales de enero se estarán recibiendo las propuestas derivadas de la subasta.

Indicó que, una vez recibidas dichas propuestas, se podrá trazar una ruta clara para dar conclusión a este proceso, que por más de tres años ha generado incertidumbre entre cientos de familias.

Añadió que el objetivo es que todas las partes involucradas puedan encontrar una resolución a sus demandas, conforme a lo establecido en la ley.

El alcalde puntualizó que mientras mayor sea el valor alcanzado en la subasta, mayores serán las posibilidades de cubrir los adeudos y respetar los derechos de los trabajadores, así como de los proveedores.

En este sentido, reiteró la importancia de que los interesados presenten las mejores propuestas posibles.

Finalmente, destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, así como la gestión realizada ante la federación, lo que permitió acelerar el proceso gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Subrayó que este tema impacta no solo a Monclova, sino también a la región Carbonífera, la región Norte del estado, por lo que reiteró que las autoridades se mantendrán atentas para orientar y acompañar a quienes lo requieran, con el fin de brindar tranquilidad y certeza jurídica a las familias involucradas.