Carlos Villarreal exige hechos sobre la reactivación de AHMSA en Monclova

Ante la cercanía del próximo proceso electoral y la posibilidad de que actores políticos —particularmente de Morena— regresen a Monclova y la región con discursos enfocados en la reactivación de AHMSA, el alcalde Carlos Villarreal Pérez opinó lo siguiente.

El edil señaló que actores políticos prometen la reactivación de la siderúrgica, sin que hasta el momento se haya concretado una solución real para las familias afectadas. "No nos comemos esas palabras, se requieren hechos y resultados", expresó, al referirse a los ofrecimientos que, dijo, no han sido cumplidos con la base trabajadora.

Añadió que quienes hoy hacen promesas debieron actuar en los últimos tres años y medio, periodo en el que se agudizó la crisis de la empresa. También cuestionó que figuras políticas que han ocupado cargos relevantes a nivel federal aseguren tener soluciones inmediatas, cuando —indicó— no lograron avances durante sus funciones anteriores. En ese sentido, subrayó que la ciudadanía exige hechos y resultados, no discursos.

"Debieron haber sido héroes durante los últimos tres años y medio, ellos marcaron una problemática aquí en nuestra región y luego vienen una vez cada seis años como fue la presidenta de Morena, a comentar que ya tenía la solución, ella como secretaria del Trabajo no lo logró, como secretaria de Gobernación tampoco y luego viene de la noche a la mañana y pues no nos comemos esas palabras", destacó.

Destacó que, en contraste, el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, y la presidenta Claudia Sheinbaum sí ha permitido avances en el tema de AHMSA, no como políticos que vienen a prometer, se escapan y no vuelven más, más que cuando es tiempo electoral.

En tanto en Coahuila se trabajan en diversos rubros como seguridad y desarrollo económico, mediante una estrategia conjunta con el municipio y la iniciativa privada para continuar impulsando alternativas que generen nuevas oportunidades económicas.

El alcalde insistió en que es momento de dejar de lado intereses políticos y sumar esfuerzos en favor de las familias de Monclova y la región Centro, donde aún persisten los efectos del cierre de AHMSA, situación que —afirmó— fue generada por decisiones que en su momento no atendieron una problemática existente.

Dijo que existe una creciente desesperación entre la población, ya que muchas familias dependen directa o indirectamente de la actividad de la empresa, ya sea como trabajadores o proveedores. Señaló que actualmente se sigue una ruta legal y de tiempos para resolver la situación, sin embargo, reiteró la urgencia de que se alcancen acuerdos que brinden certeza jurídica a los afectados.

"Todos tenemos un familiar o conocido que está pasando por esta situación", expresó, al destacar la dimensión social del problema que ha impactado a la región durante más de tres años.