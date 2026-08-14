FreightCar America retoma operaciones tras semanas de paro técnico

FreightCar America normalizará sus operaciones a partir del lunes 17 de agosto, luego de varias semanas de aplicar un esquema de paro técnico y reducir de manera escalonada sus actividades ante la disminución en la producción.

De acuerdo con un comunicado dirigido a sus trabajadores, la empresa informó que a partir del próximo lunes quedará concluido el esquema de paro técnico, por lo que el personal deberá presentarse y retomar sus actividades de manera normal.

Áreas de producción, fabricación, pintura y, entre otras, retomarán sus actividades, dejando atrás el esquema de jornadas escalonadas y las suspensiones parciales aplicadas durante las últimas semanas.

La decisión se produce después de que FreightCar implementó distintas medidas para ajustar la operación de la planta a los niveles disponibles de producción, entre ellas paros técnicos y una programación escalonada que permitió mantener las áreas esenciales activas y rotar al personal.

El regreso a actividades normales representa un avance en la recuperación de la operación de la empresa después de varias semanas; sin embargo, esto no significa que se descarte de manera definitiva esta medida, que podría volver a aplicarse de nuevo si las condiciones de producción requieren nuevos ajustes en la operación.